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Espreso.tvМирЛитва предлагает Беларуси альтернативу российской нефти, - Науседа

Литва предлагает Беларуси альтернативу российской нефти, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заверил, что его страна готова предоставить Беларуси возможность импорта нефти через Литву в качестве альтернативы импорта из России

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN.

Вильнюс готов помочь Беларуси "сохранить хотя бы какую-то часть независимости", говорит литовский лидер. "Например, путем создания альтернативных каналов импорта нефти через наш порт, поскольку сейчас они полностью зависят от российского трубопровода. Они ищут альтернативу. Есть Литва", - сказал Науседа.

На вопрос, как на это отреагирует президент РФ Владимир Путин, Науседа ответил: "Не думаю, что он будет доволен, услышав это". "Но я думаю, что наш долг помочь им", - добавил он.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в сентябре после встречи с премьер-министром Польши Матеушем Моравецкиv заявил, что Литва и Польша рассматривают проекты, которые могли бы помочь Беларуси достичь энергетической независимости от России.

Он сказал, что рассматривается диверсификация источников с помощью литовской инфраструктуры. Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее сказал, что его страна может импортировать нефть через Польшу и страны Балтии, если ей не удастся договориться с Россией о налогах.

Как известно, у Литвы есть терминал СПГ. Компания Klaipėdos nafta, которая  руководит им, отмечает, что готова к сотрудничеству с Беларусью, если эта страна решит импортировать газ. По данным компании, она уже помогала белорусским предприятиям не только экспортировать, но и импортировать нефтепродукты, пишет Delfi.

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