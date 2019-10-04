Лига Европы: как выглядит турнирная таблица "Динамо" после 2-го тура Лиги Европы
4 октября, 2019, 06:59
Во втором туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" и несколько ухудшила свое турнирное положение
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
3 октября киевское "Динамо" потеряло очки в противостоянии с швейцарским "Лугано", сыграв в безголевую ничью 0: 0.
После двух туров киевляне вместе с датским "Копенгагеном" делят 1-2 место, имея в активе по 4 пункта и уже в следующем матче поборются за лидерство в группе В.
Аутсайдерами же в квартете выступают швейцарское "Лугано" и шведский "Мальме", в них по одному зачетном балла.
В 1/16 финала Лиги чемпионов выйдут первые две команды из группы, другие же покинут турнир.
- 3 октября, в матче группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано".
- Напомним, испанский "Эспаньол" выиграл у московского ЦСКА 2: 0.
- 3 октября, во втором туре группового раунда Лиги Европы в домашнем матче украинская "Александрия" сыграла вничью с бельгийским "Гентом" .
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке