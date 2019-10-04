Лига Европы: как выглядит турнирная таблица "Динамо" после 2-го тура Лиги Европы

4 октября, 2019, 06:59

Во втором туре группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" сыграло вничью со швейцарским "Лугано" и несколько ухудшила свое турнирное положение

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

3 октября киевское "Динамо" потеряло очки в противостоянии с швейцарским "Лугано", сыграв в безголевую ничью 0: 0.

После двух туров киевляне вместе с датским "Копенгагеном" делят 1-2 место, имея в активе по 4 пункта и уже в следующем матче поборются за лидерство в группе В.

Аутсайдерами же в квартете выступают швейцарское "Лугано" и шведский "Мальме", в них по одному зачетном балла.

В 1/16 финала Лиги чемпионов выйдут первые две команды из группы, другие же покинут турнир.