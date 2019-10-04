Княжицкий стал сопредседателем депутатской группы по межпарламентским связям с Польшей

4 октября, 2019, 12:35

Народного депутата от фракции "Европейская Солидарность" Николая Княжицкого избрали сопредседателем группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Республикой Польша

Сопредседателем группы стал депутат от "Слуги народа" Артем Ковалев. Такое решение приняли члены группы на своем первом заседании в пятницу, 5 октября.

"Для нас очень важно, что в эту группу вошли представители всех политических сил. Ведь независимо от наших политических взглядов, все мы считаем, что Польша является нашим стратегическим партнером. Нам нужно работать с поляками вместе так, как мы раньше плодотворно работали и в оборонной сфере, и в экономике. Очень много украинцев находится в Польше. Мы заинтересованы в польских инвестициях. У нас есть много нерешенных вопросов, касающихся нашей истории. Мы должны сделать все, чтобы эти сложные вопросы, которые есть между нами решались и чтобы экономическая, военная сотрудничество с Польшей продолжалось. Чтобы интересы наших граждан, которые есть в Польше защищались. И чтобы независимо от всех политических изменений и пертурбаций у нас, и в Польше, наше партнерство всегда было постоянным ", - подчеркнул Николай Княжицкий.