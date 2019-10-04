Княжицкий стал сопредседателем депутатской группы по межпарламентским связям с Польшей
Сопредседателем группы стал депутат от "Слуги народа" Артем Ковалев. Такое решение приняли члены группы на своем первом заседании в пятницу, 5 октября.
"Для нас очень важно, что в эту группу вошли представители всех политических сил. Ведь независимо от наших политических взглядов, все мы считаем, что Польша является нашим стратегическим партнером. Нам нужно работать с поляками вместе так, как мы раньше плодотворно работали и в оборонной сфере, и в экономике. Очень много украинцев находится в Польше. Мы заинтересованы в польских инвестициях. У нас есть много нерешенных вопросов, касающихся нашей истории. Мы должны сделать все, чтобы эти сложные вопросы, которые есть между нами решались и чтобы экономическая, военная сотрудничество с Польшей продолжалось. Чтобы интересы наших граждан, которые есть в Польше защищались. И чтобы независимо от всех политических изменений и пертурбаций у нас, и в Польше, наше партнерство всегда было постоянным ", - подчеркнул Николай Княжицкий.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке