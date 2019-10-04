Хороший вариант один: если Зеленский не пойдет на компромиссы, которые Путин хочет предложить, - Княжицкий

4 октября, 2019, 20:36

Об этом он рассказал в программе "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV

"Я этого не знаю, мне кажется, что он как глава государства не желает идти на эти новые уступки, но политика - это очень сложная вещь. Политика требует опыта и понимания того, на какие компромиссы ты можешь пойти и ради чего", - сказал Княжицкий.

Он сказал, что не понимает, что может дать встреча в "нормандском" формате с Владимиром Путиным.

"Какие перспективы у нас? Действительно, Путин согласится на то, чтобы отвести свои войска с Донбасса, забрать оружие у боевиков, отдать Украине контроль над границей, позволить провести справедливые выборы по украинским законам? Готов ли Путин на это? Очевидно, что нет ", - добавил Княжицкий.

Он отметил, что ситуация сложная, но общество делает все, чтобы президент осознал ситуацию.

"Я, к сожалению, не вижу хороших вариантов выхода из этой позиции. Хороший вариант один: если он не будет поддаваться на эту так называемую уступку Путина, не будет подыгрывать и не будет идти на компромиссы, которые Путин хочет предложить. Он заключается в том, чтобы присоединить к себе оккупированные территории, без контроля над границей, под влиянием России. Это разделение страны навсегда отделит от европейского движения, от ценностей, от НАТО и ЕС. Ситуация сложная, мяч на стороне украинского общества. Сознательное и взрослое украинское общество делает все для того, чтобы Зеленский осознал ситуацию. Мне кажется, что он пренебрегает простотой, с которой он планирует и мира достичь, и украинские интересы отстоять. Я здесь простоты не вижу", - резюмировал Княжицкий.