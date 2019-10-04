Джонсон попросит ЕС отложить Brexit, если до 19 октября не будет соглашения, - судебные документы
Об этом свидетельствуют правительственные документы, представленные в шотландский суд, сообщает BBC.
В прошлом месяце оппозиционные депутаты и некоторые депутаты из Консервативной партии Джонсона приняли закон, требующий от премьера просить о продлении Brexit, но Джонсон, пообещав соблюдать законодательство, заявил, что Великобритания все равно покинет ЕС 31 октября.
В представлении в шотландский суд, где активисты, выступающие против Brexit, стремятся получить решение, которое обязывает премьера соблюдать закон, правительство заявило, что Джонсон согласился с тем, что он будет вынужден отправить письмо в ЕС с просьбой об отсрочке.
Активисты также просят суд рассмотреть вопрос о том, может ли Джонсон быть заключен в тюрьму, если он не попросит об отсрочке и выведет Великобританию из ЕС без соглашения.
Судья вынесет решение по первой части дела в понедельник, после чего коллегия судей рассмотрит вопрос о том, может ли суд использовать свои полномочия для эффективного подписания письма европейским лидерам, если Джонсон откажется это сделать.
- 3 октября Европейский парламент отклонил последнее предложение Великобритании о выходе страны из состава Европейского союза (Brexit).
- Перед этим Борис Джонсон сделал ЕС очередное предложение по выходу страны из состава Союза. По словам Джонсона, в нем говорится, что не будет никаких проверок на ирландской границе или вблизи нее.
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