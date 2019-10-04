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Espreso.tvОбществоДжонсон попросит ЕС отложить Brexit, если до 19 октября не будет соглашения, - судебные документы

Джонсон попросит ЕС отложить Brexit, если до 19 октября не будет соглашения, - судебные документы


фото: reuters
Глава правительства Великобритании Борис Джонсон отправит письмо в Европейский Союз с просьбой об отсрочке Brexit, если до 19 октября не будет заключено соглашение о выходе с Брюсселем

Об этом свидетельствуют правительственные документы, представленные в шотландский суд, сообщает BBC.

В прошлом месяце оппозиционные депутаты и некоторые депутаты из Консервативной партии Джонсона приняли закон, требующий от премьера просить о продлении Brexit, но Джонсон, пообещав соблюдать законодательство, заявил, что Великобритания все равно покинет ЕС 31 октября.

В представлении в шотландский суд, где активисты, выступающие против Brexit, стремятся получить решение, которое обязывает премьера соблюдать закон, правительство заявило, что Джонсон согласился с тем, что он будет вынужден отправить письмо в ЕС с просьбой об отсрочке.

Активисты также просят суд рассмотреть вопрос о том, может ли Джонсон быть заключен в тюрьму, если он не попросит об отсрочке и выведет Великобританию из ЕС без соглашения.

Судья вынесет решение по первой части дела в понедельник, после чего коллегия судей рассмотрит вопрос о том, может ли суд использовать свои полномочия для эффективного подписания письма европейским лидерам, если Джонсон откажется это сделать.

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