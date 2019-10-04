Дубилет собирается до конца года перевести документооборот между Радой и Правительством в электронную форму

4 октября, 2019, 09:08

Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме

Об этом министр кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

Министр рассказал, что недавно в Кабмин на имя премьера поступило депутатское обращение, но перепутано имя и отчество.

"Решили проявить инициативу, набрали помощника этого депутата и посоветовали исправить ошибку и направить еще одно письмо. И вдруг помощник им говорит, что они не присылали никаких обращений! Кто подделал его подпись и направил это обращение в надежде, что премьер поручит профильному министру разобраться ", - отметил он.

Дубилет уже разработал предварительный план перехода документооборота между парламентом и Кабмином на электронный: