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Espreso.tvОбществоДубилет собирается до конца года перевести документооборот между Радой и Правительством в электронную форму

Дубилет собирается до конца года перевести документооборот между Радой и Правительством в электронную форму


фото: proman.com.ua
Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме

Об этом министр кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

Министр рассказал, что недавно в Кабмин на имя премьера поступило депутатское обращение, но перепутано имя и отчество.

"Решили проявить инициативу, набрали помощника этого депутата и посоветовали исправить ошибку и направить еще одно письмо. И вдруг помощник им говорит, что они не присылали никаких обращений! Кто подделал его подпись и направил это обращение в надежде, что премьер поручит профильному министру разобраться ", - отметил он.

Дубилет уже разработал предварительный план перехода документооборота между парламентом и Кабмином на электронный:

  1. Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме. Скорее всего с ЭЦП (электронная цифровая подпись).
  2. Вероятно, стоит эти обращения публиковать на сайте для большей прозрачности.
  3. Наладить правильный алгоритм внутри Кабмина для качественной обработки таких обращений, ведь вокруг любого депутатского обращения происходит очень много работы с очень низким КПД.

 

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