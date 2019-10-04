Дубилет собирается до конца года перевести документооборот между Радой и Правительством в электронную форму
4 октября, 2019, 09:08
Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме
Об этом министр кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Facebook.
Министр рассказал, что недавно в Кабмин на имя премьера поступило депутатское обращение, но перепутано имя и отчество.
"Решили проявить инициативу, набрали помощника этого депутата и посоветовали исправить ошибку и направить еще одно письмо. И вдруг помощник им говорит, что они не присылали никаких обращений! Кто подделал его подпись и направил это обращение в надежде, что премьер поручит профильному министру разобраться ", - отметил он.
Дубилет уже разработал предварительный план перехода документооборота между парламентом и Кабмином на электронный:
- Все без исключения депутатские запросы и обращения должны направляться в электронной форме. Скорее всего с ЭЦП (электронная цифровая подпись).
- Вероятно, стоит эти обращения публиковать на сайте для большей прозрачности.
- Наладить правильный алгоритм внутри Кабмина для качественной обработки таких обращений, ведь вокруг любого депутатского обращения происходит очень много работы с очень низким КПД.
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