Дело ПриватБанка: суды не отдают победу Коломойскому только из-за МВФ, - Данилюк
Об этом Данилюк сказал в интервью LB.ua .
"Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Если говорить о судах, вполне очевидно, что Игорь Валерьевич заинтересован в том, чтобы его позиция в судах выиграла. Он играет .... Есть МВФ. Если бы МВФ не было, думаю решение в судах продвигались бы намного быстрее ", - сказал Данилюк.
На вопрос, отдали бы суды победу экс-владельцам банка, если бы не МВФ, экс-секретарь СНБО ответил утвердительно.
"Я бы думал, что, наверное, да. Я подозреваю, что это (МВФ - ред.) сдерживающий фактор", - сказал Данилюк.
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Экс-секретарь СНБО также утвердительно ответил на вопрос, что контролируются суды в Украине вручную.
"За все суды говорить не могу. Но учитывая нынешние результаты, до полной независимости судебной системы еще очень далеко", - сказал Данилюк.
Кроме того, экс-секретарь СНБО намекнул на то, что суды контролируются Офисом президента Украины.
"Я бы этого не исключал", - сказал Данилюк в ответ на вопрос, контролируются ли сейчас определенные суды с Банковой.
При этом Данилюк назвал невозможным возвращение ПриватБанка прежним владельцам.
"Возвращение банка бывшим владельцам априори невозможно. Я не вижу, как это можно сделать. Многие привлеченные люди сейчас настолько эмоциональны, что не фиксируют элементарную логику вещей", - сказал Данилюк.
- Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
- Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщил, судьи, которые признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанка и Кабмина, являются недобросовестными .
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- 27 сентября Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке с должности секретаря СНБО. Позже он подтвердил , что причиной стало его несогласие с возможным решением судов в пользу Игоря Коломойского по делу ПриватБанка.
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