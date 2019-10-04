4 октября, 2019, 09:21

Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что принять решение по делу ПриватБанка в пользу экс-владельца Игоря Коломойского украинскому суду мешает только сотрудничество Украины с Международным валютным фондом

Об этом Данилюк сказал в интервью LB.ua .

"Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Если говорить о судах, вполне очевидно, что Игорь Валерьевич заинтересован в том, чтобы его позиция в судах выиграла. Он играет .... Есть МВФ. Если бы МВФ не было, думаю решение в судах продвигались бы намного быстрее ", - сказал Данилюк.

На вопрос, отдали бы суды победу экс-владельцам банка, если бы не МВФ, экс-секретарь СНБО ответил утвердительно.

"Я бы думал, что, наверное, да. Я подозреваю, что это (МВФ - ред.) сдерживающий фактор", - сказал Данилюк.

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Экс-секретарь СНБО также утвердительно ответил на вопрос, что контролируются суды в Украине вручную.

"За все суды говорить не могу. Но учитывая нынешние результаты, до полной независимости судебной системы еще очень далеко", - сказал Данилюк.

Кроме того, экс-секретарь СНБО намекнул на то, что суды контролируются Офисом президента Украины.

"Я бы этого не исключал", - сказал Данилюк в ответ на вопрос, контролируются ли сейчас определенные суды с Банковой.

При этом Данилюк назвал невозможным возвращение ПриватБанка прежним владельцам.

"Возвращение банка бывшим владельцам априори невозможно. Я не вижу, как это можно сделать. Многие привлеченные люди сейчас настолько эмоциональны, что не фиксируют элементарную логику вещей", - сказал Данилюк.