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Espreso.tvОбществоДело ПриватБанка: суды не отдают победу Коломойскому только из-за МВФ, - Данилюк

Дело ПриватБанка: суды не отдают победу Коломойскому только из-за МВФ, - Данилюк


фото: 24tv.ua
Экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что принять решение по делу ПриватБанка в пользу экс-владельца Игоря Коломойского украинскому суду мешает только сотрудничество Украины с Международным валютным фондом

Об этом Данилюк сказал в интервью LB.ua .

"Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. Если говорить о судах, вполне очевидно, что Игорь Валерьевич заинтересован в том, чтобы его позиция в судах выиграла. Он играет .... Есть МВФ. Если бы МВФ не было, думаю решение в судах продвигались бы намного быстрее ", - сказал Данилюк.

На вопрос, отдали бы суды победу экс-владельцам банка, если бы не МВФ, экс-секретарь СНБО ответил утвердительно.

"Я бы думал, что, наверное, да. Я подозреваю, что это (МВФ - ред.) сдерживающий фактор", - сказал Данилюк.

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Экс-секретарь СНБО также утвердительно ответил на вопрос, что контролируются суды в Украине вручную.

"За все суды говорить не могу. Но учитывая нынешние результаты, до полной независимости судебной системы еще очень далеко", - сказал Данилюк.

Кроме того, экс-секретарь СНБО намекнул на то, что суды контролируются Офисом президента Украины.

"Я бы этого не исключал", - сказал Данилюк в ответ на вопрос, контролируются ли сейчас определенные суды с Банковой.

При этом Данилюк назвал невозможным возвращение ПриватБанка прежним владельцам.

"Возвращение банка бывшим владельцам априори невозможно. Я не вижу, как это можно сделать. Многие привлеченные люди сейчас настолько эмоциональны, что не фиксируют элементарную логику вещей", - сказал Данилюк.

  • Напомним, 18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского в Национальный банк Украины и Кабинета министров Украины о неправомерности национализации "ПриватБанка".
  • Общественное движение "ЧЕСТНО" сообщил, судьи, которые  признали незаконной национализацию "ПриватБанка" и удовлетворили иск миллиардера Игоря Коломойского к Нацбанка и Кабмина, являются недобросовестными .
  • Печерский расуд Киева принял решение о отмены обязательств Игоря Коломойского компенсировать государству 9,2 млр грн по кредитам рефинансирования "ПриватБанка".
  • ПриватБанк подал в суд, обвинив экс-владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $ 622 800 000 , которые выдали в виде кредитов компаниям бенефициаров
  • 27 сентября Данилюк подтвердил, что подал заявление об отставке с должности секретаря СНБО. Позже он подтвердил , что причиной стало его несогласие с возможным решением судов в пользу Игоря Коломойского по делу ПриватБанка.
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