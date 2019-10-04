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Espreso.tvОбществоДанилюк заявил, что присутствовал во время телефонного разговора Трампа и Зеленского

Данилюк заявил, что присутствовал во время телефонного разговора Трампа и Зеленского


фото: nv.ua
Экс-глава СНБО Александр Данилюк заявил, что присутствовал при скандальном телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

"Возможно (я поделюсь какими подробностями, - Ред.). Но не сейчас и, может, даже никогда. Я считаю, что это будет непрофессионально. Это разговор двух глав государств. И точно я не имею права это комментировать. Должно быть доверие в отношениях между руководителями. В частности, их командами", - отметил Данилюк.

Он отметил, что не будет комментировать телефонный разговор двух президентов.

"Даже если сейчас я не работаю в государственной институции, на "вольных хлебах" что называется, это совершенно не значит, что я сейчас буду раскрывать то, что важно для наших двусторонних отношений между Украиной и США. Я очень много инвестировал в то, чтобы у нас восстанавливались хорошие отношения. Это я делал еще когда был министром. Я понимаю важность отношений со США, хороших отношений. И я буду стараться делать все, чтобы они оставались хорошими", - отметил Данилюк.

По его словам, сейчас в двусторонних отношениях Украины и США "очень сложная ситуация" и очень просто на этом "сыграть".

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