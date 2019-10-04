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Espreso.tvОбществоДанилюк подтвердил, что информацию о его отставке "слили" из ОП, чтобы у Зеленского не было возможности не принять ее

Данилюк подтвердил, что информацию о его отставке "слили" из ОП, чтобы у Зеленского не было возможности не принять ее

Экс-секретарь СНБО подтвердил, что утечка информации о его отставке состоялась именно из Офиса президента, чтобы у Зеленского не было путей для отступления
Об этом он заявил в эфире Радио НВ.
 
"Это старые аппаратные игры, которые снова сработали. Я хотел бы сказать "снимаю шляпу", но это достаточно просто. Просто воспринимаю это как то, что еще раз аппаратные игры показывают, что они срабатывают", - заявил Данилюк.
 
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