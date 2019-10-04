Большинство украинцев не поддерживают легализацию игорного бизнеса ни при каких условиях, - опрос

4 октября, 2019, 13:47

58% респондентов считают, что легализации игорного бизнеса в Украине быть не должно, при этом 25% украинцев считают себя азартными

Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

На вопрос, поддерживают ли они легализацию игорного бизнеса в Украине, 58% респондентов ответили "нет, не поддерживаю легализацию ни при каких условиях". Еще 27% считают ее допустимой, но при условии создания специальных зон для игорного бизнеса. Только 11% поддерживают без ограничений, а 4% выбрали вариант "затрудняюсь ответить".

Почти половина опрошенных - 48% - считают, что в Украине должны быть разрешены лотереи, 24% - ставки в букмекерских конторах и 23% - казино. Хуже отношение к легализации интернет-казино (12%), игровых автоматов (12%), игр в карты на деньги (11%). 41% респондентов считают, что ни одна из игр не должна быть разрешена в Украине.

Вместе с тем, 25% опрошенных считают себя азартными людьми (16% выбрали вариант "скорее да" и 9% - "однозначно да"). Однако большинство (73%) азартными себя не считают. Более азартными есть мужчины, молодежь, люди с более высокими доходами.

Стоит отметить, что за последние два года количество респондентов, которые считают себя азартными, не изменилось, в то же время, отношение к азартным играм в Украине ухудшилось.

Так, 28% опрошенных положительно относятся к азартным играм, которые не предусматривают денежных ставок или выигрышей (в 2017 году - 46%). Две трети - относятся отрицательно (в 2017 году - 49%).

В то же время, только 10% положительно относятся к азартным играм на деньги, тогда как 85% - отрицательно. Более лояльное отношение среди азартных людей, прежде всего это касается мужчин младшего и среднего возраста, среди которых положительное отношение к азартным играм на деньги (16%) почти в три раза превышает аналогичный показатель среди женщин (6%).

Большинство опрошенных (84%) не играли лично в любые азартные игры на деньги за последние пять лет, в то же время 3% опрошенных играли часто, 9% - несколько раз, 3% - один раз.

Среди людей, которые не играли в азартные игры, наиболее распространенным является утверждение, что деньги нужно зарабатывать, а не выигрывать (48%), треть - не верит организаторам таких игр.

Опрос проводился 27-30 сентября 2019 года среди 2000 респондентов от 18 лет и старше.