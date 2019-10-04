Белоруса, которого обвиняли в шпионаже, выпустили из-под стражи

4 октября, 2019, 15:25

Гражданина Беларуси Юрия Палитыку, которого обвиняют в шпионаже, выпустили под подписку о невыезде

Об этом сообщил его адвокат Тарас Горолюк, передает Радио Свобода

По его словам, черниговский суд выпустил Палитику из-под стражи 3 октября. Подозреваемый должен появляться на заседания суда.

Юрия Палитыку задержали в июне 2017 года на границе Украины и Беларуси. Ему инкриминируют шпионаж.

По версии следователей, Палитыка собирал секретную информацию о планах операций ВСУ против незаконных формирований на Востоке Украины.