Белоруса, которого обвиняли в шпионаже, выпустили из-под стражи
4 октября, 2019, 15:25
Гражданина Беларуси Юрия Палитыку, которого обвиняют в шпионаже, выпустили под подписку о невыезде
Об этом сообщил его адвокат Тарас Горолюк, передает Радио Свобода.
По его словам, черниговский суд выпустил Палитику из-под стражи 3 октября. Подозреваемый должен появляться на заседания суда.
Юрия Палитыку задержали в июне 2017 года на границе Украины и Беларуси. Ему инкриминируют шпионаж.
По версии следователей, Палитыка собирал секретную информацию о планах операций ВСУ против незаконных формирований на Востоке Украины.
- Беларусь вернула Украине журналиста Шаройко, которого осудила за якобы шпионаж.
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