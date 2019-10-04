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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа во Львовской области: спасатели показали, как "резали" самолет, чтобы вытащить пострадавших. Видео

Авиакатастрофа во Львовской области: спасатели показали, как "резали" самолет, чтобы вытащить пострадавших. Видео


фото: reuters
Вследствие аварийной посадки на Львовщине самолета АН-12 пять человек погибли, трое пострадавших

Видео обнародовала ГСЧС в YouTube.

4 октября, около 7:10 при заходе на посадку исчез с радара транспортный самолет Ан-12. Позже один из членов экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет совершил аварийную посадку. В 7:46 самолет Ан-12 был обнаружен на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта "Львов"

Вследствие аварийной посадки погибли пять человек .

В медицинское учреждение в тяжелом состоянии госпитализированы трое пострадавших

 

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