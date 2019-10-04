Авиакатастрофа во Львовской области: самолет мог упасть из-за ошибки пилота, - Мининфраструктуры

4 октября, 2019, 10:57

Самолет мог упасть из-за ошибки пилота или из-за того, что кончилось горючее

Об этом в эфире "112 Украина" заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Сейчас рассматривается две версии, первое - это то, что кончилось горючее, а второе - это ошибка пилота, потому что самолет выходил не в визуальный запад, а на инструментальный, поэтому то, что была плохая погода, - а там на самом деле был очень сильный туман под Львовом, - оно не влияет, и сейчас, на данный момент, все обстоятельства выясняются ". - сказал Юрий Лавренюк.

По его данным, на борту самолета находилось 10 тонн груза, но именно перевозили он не указал.

Напомним, вблизи Львова грузовой самолет совершил аварийную посадку . По неизвестным причинам с членами экипажа потеряли связь, когда он подлетал в областной центр.

На борту самолета находилось 7 членов экипажа. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о 5 погибших в результате аварийной посадки.