Арсений Яценюк в Варшаве: "Чем сильнее свободный мир, тем слабее диктаторы, которые сидят в Кремле"

4 октября, 2019, 10:25

"В современном мире единственное решение для преодоления вызовов - это мощное единство, как внутри ЕС, так и трансатлантическое. Мы должны иметь мужество решать проблемы, бороться с агрессором. И в случае Украины, и в глобальном смысле агрессор - это Российская Федерация и режим Путина ", - подчеркнул лидер" Народного фронта ", премьер-министр Украины 2014-2016 годов, выступая на Варшавском форуме безопасности в четверг, 3 октября.

Он подчеркнул, что мир сейчас предстал перед многочисленный вызовами: начиная от брекзита, противоречиями между ЕС и США, и заканчивая торговыми войнами, последствия которых Украина тоже чувствует.

"Для нас всех важно держаться на стороне добра, действовать смело и мудро", - сказал он.

Для ЕС и новых Европарламента и Еврокомиссии важно быть "очень амбициозными", подчеркнул лидер "Народного фронта": "амбициозным в вопросе расширения ЕС, предоставлении Украине перспективы членства в Европейском Союзе. Это выигрыш для обеих сторон".

Обоюдной победой Арсений Яценюк назвал и то, чтобы НАТО сделало шаги, чтобы Украина стала членом Альянса.

"Есть ежедневно шаг за шагом двигаться к успеху Украины и успеха свободного мира. Чем сильнее свободный мир, то слабее есть диктаторы, сидящих в Кремле", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Относительно экономической повестки дня Украины Арсений Яценюк подчеркнул, что новое правительство должно представить "сильный экономический порядок дня". Он обратился к представителям нового правительства: "Если вы хотите достичь экономического успеха - это прямо противоположное популизма. Не волнуйтесь за свои рейтинги. Это очень временная вещь, они растут и затем неизбежно падают. Вам нужно заниматься будущим - тем, что вы оставите, как пойдете из офиса ".

Варшавский форум по - международная конференция, основанная в 2014 году, что является местом дискуссии для президентов, премьер-министров, чиновников и высокопоставленных НАТО и ЕС. Ежегодно форум собирает более 1300 участников и более ста спикеров мирового уровня.