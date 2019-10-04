 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАнгел "Victoria Secret" Изабель Гулар надела кепку украинского дизайнера Багинского

Ангел "Victoria Secret" Изабель Гулар надела кепку украинского дизайнера Багинского


фото: instagram
Бразильская супермодель, известная как одна из "Victoria's Secret Angels" Изабель Гулар надела кепку от Руслана Багинского

Об этом пишет Elle .

Руслан Багинский - львовский дизайнер головных уборов.

Его аксессуары уже успели примерить Белла Хадид, Анна делль Руссо, Кортни Кардашьян, Кайи Гербер и десятки других мировых фэшн-икон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The floral feeling #paris #flowers #passion

Публикация от Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

4 октября, 2019 пятница

больше новостей

4 октября, 2019 пятница

3 октября, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать