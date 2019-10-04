Ангел "Victoria Secret" Изабель Гулар надела кепку украинского дизайнера Багинского
4 октября, 2019, 12:47
Бразильская супермодель, известная как одна из "Victoria's Secret Angels" Изабель Гулар надела кепку от Руслана Багинского
Об этом пишет Elle .
Руслан Багинский - львовский дизайнер головных уборов.
Его аксессуары уже успели примерить Белла Хадид, Анна делль Руссо, Кортни Кардашьян, Кайи Гербер и десятки других мировых фэшн-икон
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке