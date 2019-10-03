Зеленский должен искать новые форматы, чтобы отстоять национальные интересы, - Белецкий
3 октября, 2019, 21:06
Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий заявил, что президент Украины должен выходить из ловушки Минских соглашений
Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ.
Белецкий отметил, что Зеленский должен выходить из ловушки Минского формата, если он действительно хочет добра для Украины и возвращения Донбасса и Крыма. Президент должен искать новые форматы, в которых Украина может отстаивать собственные интересы.
"Мы должны отказаться от всех 13 пунктов Минска-2, так как они были нарушены в первый же день. Карта, существовавшая на момент его подписания, включает Дебальцево в контролируемые Украиной территории. После Минска-2 оно было захвачено пророссийскими боевиками и непосредственно российскими войсками, и сейчас находится в "Л/ДНР" ", - заявил Белецкий.
Белецкий добавил, что есть все основания разорвать Минские соглашения и сосредоточиться, в первую очередь, на новом формате на внешней арене, на экономике страны и построении мощной обороны, и, уже имея эту силу, решать ситуацию на Донбассе и в Крыму.
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