Зеленский должен искать новые форматы, чтобы отстоять национальные интересы, - Белецкий

3 октября, 2019, 21:06

Лидер "Национального корпуса" Андрей Белецкий заявил, что президент Украины должен выходить из ловушки Минских соглашений

Об этом он сказал в интервью Цензор.НЕТ

Белецкий отметил, что Зеленский должен выходить из ловушки Минского формата, если он действительно хочет добра для Украины и возвращения Донбасса и Крыма. Президент должен искать новые форматы, в которых Украина может отстаивать собственные интересы.

"Мы должны отказаться от всех 13 пунктов Минска-2, так как они были нарушены в первый же день. Карта, существовавшая на момент его подписания, включает Дебальцево в контролируемые Украиной территории. После Минска-2 оно было захвачено пророссийскими боевиками и непосредственно российскими войсками, и сейчас находится в "Л/ДНР" ", - заявил Белецкий.

Белецкий добавил, что есть все основания разорвать Минские соглашения и сосредоточиться, в первую очередь, на новом формате на внешней арене, на экономике страны и построении мощной обороны, и, уже имея эту силу, решать ситуацию на Донбассе и в Крыму.