Заместитель Помпео прибыла в Киев

3 октября, 2019, 21:59

Помощница госсекретаря Дениз Натали из Бюро операций по урегулированию конфликтов и стабилизации прибыла в столицу Украины

Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Киеве.

"Мы рады приветствовать в Киеве руководительницу Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали", - говорится в сообщении.

Чиновница прибыла для того, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами по конфликту на Донбассе и поддержке ветеранов.

Дениз Натали начала свой визит в Киев, с посещения Майдана и почтения памяти Небесной Сотни.

Добавим, что Натали встретится с главой министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и общественными организациями для дискуссии о возвращении ветеранов к мирной жизни и о конфликте на Донбассе.