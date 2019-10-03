Заместитель Помпео прибыла в Киев
3 октября, 2019, 21:59
Помощница госсекретаря Дениз Натали из Бюро операций по урегулированию конфликтов и стабилизации прибыла в столицу Украины
Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Киеве.
"Мы рады приветствовать в Киеве руководительницу Бюро Госдепартамента по вопросам конфликтов и стабилизации ситуаций Дениз Натали", - говорится в сообщении.
Чиновница прибыла для того, чтобы пообщаться с украинскими и международными партнерами по конфликту на Донбассе и поддержке ветеранов.
Дениз Натали начала свой визит в Киев, с посещения Майдана и почтения памяти Небесной Сотни.
Добавим, что Натали встретится с главой министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и общественными организациями для дискуссии о возвращении ветеранов к мирной жизни и о конфликте на Донбассе.
- Напомним, Помпео заявил о том, что США будут помогать Украине.
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