Избирательный кодекс позволял избирателям самим выбирать и партии, и депутатов, - Княжицкий

3 октября, 2019, 19:19

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий заявил, что Избирательный кодекс должен был уничтожить ту олигархическую модель, которая была построена в Украине еще со времен Кучмы

Об этом сообщает Еспрессо.TV .

"Депутаты прошлого созыва хорошо помнят, как долго шла работа над Избирательным кодексом. Андрей Парубий создал большую рабочую группу, где работали представители гражданского общества, представители разных политических сил. Цель была очень проста - уничтожить ту олигархическую модель, которая была построена в Украине еще со времен Кучмы, когда 5 олигархов имеют свои приватизированные политические силы и просто записывают людей в список, а люди, которые идут по мажоритарке, очень часто попадают в Раду по коррумпированной системе", - сказал Княжицкий.

Он отметил, что Избирательный кодекс позволял избирателям самим выбирать и партии, и депутатов в этих политических партиях.

"Но, к сожалению, президент Зеленский наложил вето на этот Избирательный кодекс. Хотя этот закон на самом деле вступил в силу, потому что истекли сроки, когда президент мог подать свои предложения и правки, которые он подал, серьезными назвать очень сложно" , - отметил нардеп.

Он добавил, что фракция "Европейская солидарность" поддерживает Избирательный Кодекс и отмену президентского вето, "хотя и этого вето по сути нет, так как этот закон на самом деле вступил в силу и вынесен на рассмотрение вопреки регламенту".