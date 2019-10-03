Все получили объяснения по "формуле Штайнмайера": Яременко не видит оснований для отчета Зеленского

3 октября, 2019, 16:48

"Слуга народа" не понимает требований "Голоса" и "ЕС" к Зеленскому отчитаться перед ВР о "формуле Штайнмайера"

Об этом народный депутат из фракции "Слуга народа", глава комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал в Facebook.

"Хочу ответить своим коллегам из фракций "Голос" и "Европейская солидарность", которые требуют то ли отчета о ситуации на переговорах с Россией, то ли определения директив для президента Украины как вести эти переговоры, - пишет он. - Я не иронизирую, а действительно не понимаю сути требований коллег. Ведь руководители всех фракций получили исчерпывающие объяснения президента по "формуле Штайнмайера" и, как выглядело по заявлениям большинства из них, восприняли их. Но, похоже, не смогли убедить свои фракции. Бывает".

Нардеп отметил, что статья 106 Конституции устанавливает, что именно президент Украины "представляет государство в международных отношениях, осуществляет руководство внешнеполитической деятельностью государства, ведет переговоры и заключает международные договоры Украины".

"Отчет" президента Украины перед Верховной Радой проходят в форме ежегодных или внеочередных посланий к Верховной Раде. Не по требованию части фракций, а по мере необходимости, которую определяет сам президент", - заявил он.

Яременко отметил, что обсуждение этого не является полномочием Верховной Рады.

"Что из этого в рамках полномочий Верховной Рады и в контексте переговоров с Россией хотели бы обсудить коллеги? Основы внешней политики? Они четко и исчерпывающе определены в Законе Украины "Об основах внутренней и внешней политики", - написал "слуга народа".

Он также обвинил нардепов в "раздувании протестов через собственные СМИ" с целью "неконституционным способом взять на себя президентские полномочия".

"Это не получится. Точнее это несложно было сделать по-другому - одному из обеспокоенных стоило просто не проиграть президентские выборы, а другому - было достаточно набраться смелости пойти на президентские выборы и выиграть их. Теперь же народ Украины поручил президенту Зеленскому реализовывать свою программу", - написал он.