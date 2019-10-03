Впервые сотрудник СБУ будет бежать марафон морской пехоты США

3 октября, 2019, 08:30

Четвертый год подряд в американском марафонском забеге будут участвовать украинцы, и впервые - военнослужащий Службы безопасности Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Дмитрий проходит службу в Луганской области. У него за плечами 5 лет контрразведывательной работы в условиях проведения АТО/ООС, травмы и ранения, долгое лечение и реабилитация", - говорится в сообщении.

Весной 2019 году он прошел национальный отбор кандидатов для участия в американском марафоне Морской пехоты. На соревнованиях в Вашингтоне сотрудник СБУ планирует преодолеть дистанцию в 42 км.

Отмечается, что Дмитрий готовится к соревнованиям на Луганщине, без отрыва от службы (другие участники тренируются на НСК "Олимпийский" с тренерами Федерации легкой атлетики), начиная свое утро с пробежки на 10-15 км.

27 октября в Вашингтоне состоится 44-й Марафон Морской пехоты США Marine Corps Marathon. Ежегодно в соревнованиях принимают участие десятки тысяч человек из 60 стран мира, в том числе несколько тысяч раненых военнослужащих, ветеранов боевых действий и волонтеров.