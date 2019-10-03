Влияние Коломойского навредит Украине в сотрудничестве с МВФ и Западом, - экс-посол США Пайфер

3 октября, 2019, 11:24

Посол США в Украине в 1998-2000 гг. Стивен Пайфер обратил внимание на неприемлемость любого влияния олигарха Игоря Коломойского на решения нынешнего государственного руководства Украины

Это сразу ухудшит отношения Украины с МВФ и сторонниками Украины на Западе, написал дипломат в Twitter.

"Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (Александр) Данилюк заявил, что подал в отставку из-за беспокойства о влиянии олигарха Коломойского. Если Коломойский действительно имеет влияние, это плохо будет воспринято Международным валютным фондом и теми, кто поддерживает Украину на Западе", - заметил Пайфер.

#Ukraine 's former National Security and Defense Council Secretary Danyliuk says he resigned due to concern about influence of oligarch Kolomoisky . If Kolomoisky indeed has influence, that will play badly with IMF and Ukraine's supporters in West. - Steven Pifer (@steven_pifer) October 2, 2019



Это уже не первый раз, когда экс-посол США в Киеве предостерегает новую администрацию в Украине от возможных "компромиссов" с олигархом Коломойским.

Еще в сентябре Пайфер отметил, что в первые же месяцы на президентском посту Владимир Зеленский создал "немалый политический капитал в Украине и с друзьями Киева на Западе, включая МВФ". В этой связи американский эксперт посоветовал новой украинской власти осторожно обращаться с Коломойским, в том числе никаких "компромиссов" по ПриватБанку.