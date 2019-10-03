В Украине запустили информационный веб-ресурс о ВИЧ

3 октября, 2019, 13:35

Это первый веб-портал на украинском языке, объединивший всю ключевую информацию о ВИЧ

Ресурс доступен по ссылке.

Отмечается, что Уникальной особенностью сайта является библиотека информационно-образовательных материалов, касающихся темы ВИЧ и общественного здоровья - они доступны в разделе "Материалы". Пользователи имеют возможность бесплатно загрузить.

В разделе "Хочу знать все о ВИЧ» можно почерпнуть базовую информацию: узнать, что такое ВИЧ-инфекция, какие есть способы передачи вируса и как этого избежать, как и где можно пройти тестирование и как лечится ВИЧ-инфекция.

Информация, собранная в разделе "Как жить с ВИЧ на 100%", помогает выяснить: что делать в случае обнаружения ВИЧ, каким будет лечение, как позаботиться в этой ситуации о своих партнерах и родных, что следует знать о своих правах.

Раздел "Я медик, хочу знать больше" ориентирован на врачей: реализация медицинской реформы меняет их роль в борьбе с эпидемией ВИЧ в Украине, в частности, предоставляя больше полномочий семейным врачам. Здесь собрана актуальная информация о тестировании на ВИЧ, антиретровирусной терапии и особенностях назначения лечения, ВИЧ-резистентности, индексном тестировании и других причастных темах.

В разделе "Где пройти тест" размещены две карты: одна с пунктами тестирования на ВИЧ по всей Украине, вторая - с контактами организаций, где люди, живущие с ВИЧ, могут получить необходимую поддержку. Эти карты являются самыми масштабными по охвату населенных пунктов Украины и будут постоянно обновляться.