В США разбился самолет времен Второй мировой: 7 погибших, 6 раненых
3 октября, 2019, 09:53
В США в штате Коннектикут разбился бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны, в результате чего погибли 7 человек
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Самолет упал в международном аэропорту "Брэдли". По данным властей, на борту находились 13 человек: 10 пассажиров и 3 члена экипажа. По меньшей мере 6 человек госпитализированы, 3 из них получили тяжелые травмы. Кроме того, пострадал один человек, находившийся на земле.
Самолет находился в полете несколько минут, после чего пилоты сообщили о неисправности и запросили разрешение на посадку. Во время приземления пилоты не справились с управлением и самолет столкнулся с ангаром.
Бомбардировщик B-17, который называют "летящей крепостью", осуществлял короткие полеты для любителей истории и авиации.
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