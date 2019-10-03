В США разбился самолет времен Второй мировой: 7 погибших, 6 раненых

3 октября, 2019, 09:53

В США в штате Коннектикут разбился бомбардировщик B-17 времен Второй мировой войны, в результате чего погибли 7 человек

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Самолет упал в международном аэропорту "Брэдли". По данным властей, на борту находились 13 человек: 10 пассажиров и 3 члена экипажа. По меньшей мере 6 человек госпитализированы, 3 из них получили тяжелые травмы. Кроме того, пострадал один человек, находившийся на земле.

Самолет находился в полете несколько минут, после чего пилоты сообщили о неисправности и запросили разрешение на посадку. Во время приземления пилоты не справились с управлением и самолет столкнулся с ангаром.

Бомбардировщик B-17, который называют "летящей крепостью", осуществлял короткие полеты для любителей истории и авиации.