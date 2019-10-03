 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ России разработали игру для смартфона, где нужно помочь якутскому шаману дойти до "мирового зла"

В России разработали игру для смартфона, где нужно помочь якутскому шаману дойти до "мирового зла"

В Google play появилась игра о якутском шамане Александре Габышеве, который пешком шел в Москву изгонять Владимира Путина из Кремля

Игра доступна для скачивания в Google play.

"Свайп в сторону сметает гвардейцев c пути. Путь шамана. Помоги якутскому шаману дойти до мирового зла. Обезвредить превосходят численностью отряды ОМОНа. Проведи обряд и очисти огромную территорию от темных сил", - говорится в описании приложения.

Также отмечается следующая информация:

  1. Основано на реальных событиях
  2. Используй различные заклинания
  3. Динамичный геймплей не даст соскучиться
  4. Удобное, отзывчивое управление
  5. Собирай сферы для заполнения наваждения
  6. Делись с друзьями
  7. Не дай гвардейцам тебя остановить
  8. Узнай, чем закончился путь якутского шамана

Напомним, якутский шаман Александр Габышев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать главу РФ Владимира Путина.

19 сентября его похитили в Бурятии, повалили на землю и поволокли в машину

Спутники Габышева решили продолжить намеченный им маршрут

20 сентября его доставили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, откуда впоследствии отпустили "под честное слово".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 октября, 2019 четверг

больше новостей

3 октября, 2019 четверг

2 октября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать