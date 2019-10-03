В России разработали игру для смартфона, где нужно помочь якутскому шаману дойти до "мирового зла"

3 октября, 2019, 14:12

В Google play появилась игра о якутском шамане Александре Габышеве, который пешком шел в Москву изгонять Владимира Путина из Кремля

Игра доступна для скачивания в Google play.

"Свайп в сторону сметает гвардейцев c пути. Путь шамана. Помоги якутскому шаману дойти до мирового зла. Обезвредить превосходят численностью отряды ОМОНа. Проведи обряд и очисти огромную территорию от темных сил", - говорится в описании приложения.

Также отмечается следующая информация:

Основано на реальных событиях Используй различные заклинания Динамичный геймплей не даст соскучиться Удобное, отзывчивое управление Собирай сферы для заполнения наваждения Делись с друзьями Не дай гвардейцам тебя остановить Узнай, чем закончился путь якутского шамана

Напомним, якутский шаман Александр Габышев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать главу РФ Владимира Путина.

19 сентября его похитили в Бурятии, повалили на землю и поволокли в машину

Спутники Габышева решили продолжить намеченный им маршрут

20 сентября его доставили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, откуда впоследствии отпустили "под честное слово".