В России разработали игру для смартфона, где нужно помочь якутскому шаману дойти до "мирового зла"
Игра доступна для скачивания в Google play.
"Свайп в сторону сметает гвардейцев c пути. Путь шамана. Помоги якутскому шаману дойти до мирового зла. Обезвредить превосходят численностью отряды ОМОНа. Проведи обряд и очисти огромную территорию от темных сил", - говорится в описании приложения.
Также отмечается следующая информация:
- Основано на реальных событиях
- Используй различные заклинания
- Динамичный геймплей не даст соскучиться
- Удобное, отзывчивое управление
- Собирай сферы для заполнения наваждения
- Делись с друзьями
- Не дай гвардейцам тебя остановить
- Узнай, чем закончился путь якутского шамана
Напомним, якутский шаман Александр Габышев шел вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен изгнать главу РФ Владимира Путина.
19 сентября его похитили в Бурятии, повалили на землю и поволокли в машину
Спутники Габышева решили продолжить намеченный им маршрут
20 сентября его доставили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, откуда впоследствии отпустили "под честное слово".
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