В расшифровке разговора Зеленского и Трампа отсутствует часть текста, - сенатор
Об этом заявил независимый сенатор Ангус Кинг в интервью CNN.
По словам Кинга, телефонный разговор президентов длился 30 минут, в то время как предоставленный Белым домом текст передает только его треть.
"У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает", - прокомментировал Кинг.
При этом Кинг предположил, что некоторое время мог занять перевод, если во время разговора двух президентов были привлечены переводчики. Сенатор считает, что временной разрыв в тексте разговора может стать поводом для проведения расследования.
Он продолжил: "И, кстати, источник не решает дело. Он или она выдвинули ряд фактов, которые теперь находятся в руках Конгресса. И у них есть возможность расследовать это, чтобы выяснить, прав ли информатор или нет".
- Напомним, комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал рассекреченную жалобу сотрудника американской разведки на телефонный разговор президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ней среди прочего сообщалось, что Трамп запретил Пенсу ехать на инаугурацию Зеленского с целью давления на Украину.
- Президент США Дональд Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским.
- Жалоба была рассекречена после публикации Белым домом стенограммы этой беседы.
- Согласно расшифровке разговора, Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер. Фактов прямого давления на Зеленского в документе нет.
- После скандала вокруг разговора Трампа с Зеленским спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента Дональда Трампа из-за вероятного давления на президента Украины.
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