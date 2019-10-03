В расшифровке разговора Зеленского и Трампа отсутствует часть текста, - сенатор

3 октября, 2019, 10:45

В расшифровке записи телефонного разговора президентов Украины и США не передано минимум 20 минут разговора

Об этом заявил независимый сенатор Ангус Кинг в интервью CNN.

По словам Кинга, телефонный разговор президентов длился 30 минут, в то время как предоставленный Белым домом текст передает только его треть.

"У двух моих сотрудников зачитывание текста вслух заняло 10 минут 40 секунд. Телефонный звонок был 30 минут. Теперь мы не знаем, чего не хватает", - прокомментировал Кинг.

При этом Кинг предположил, что некоторое время мог занять перевод, если во время разговора двух президентов были привлечены переводчики. Сенатор считает, что временной разрыв в тексте разговора может стать поводом для проведения расследования.

Он продолжил: "И, кстати, источник не решает дело. Он или она выдвинули ряд фактов, которые теперь находятся в руках Конгресса. И у них есть возможность расследовать это, чтобы выяснить, прав ли информатор или нет".