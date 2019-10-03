В пятницу значительную часть Украины накроют дожди

3 октября, 2019, 11:01

Но на Западе страны в пятницу, 4 октября, дожди притихнут, обойдется облачной погодой с несмелыми каплями

Об этом сообщила синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"А на остальной территории вместе с прохождением фронта пройдут умеренные дожди. Иногда даже сильные. Осадки не зацепят разве что юго-восток Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха разделится на метеорологические классы.

На Западе, Севере, в большинстве центральных областей будет холодно, + 10 + 15 градусов.

На остальной территории + 15 + 19 градусов, на юго-востоке и востоке еще лето, + 20 + 25 градусов.

В Киеве пятница будет влажной, с дождями и похолоданием. Днем температура воздуха снизится до +11, +12 градусов.