В оккупированном Крыму загорелся российский ракетный катер
3 октября, 2019, 17:18
В оккупированном русскими Севастополе, на 13-м судоремонтном заводе, горит ракетный катер "Шуя"
Об этом сообщает местное издание "Новый Севастополь".
"У Килен-балки, в районе 13 завода, горит судно. На корабле людей нет", - сообщает СМИ.
В пресс-службе судоремонтного предприятия подтвердили эту информацию: "При запуске одного из механизмов на ракетном катере "Шуя" произошло возгорание".
По информации СМИ, пострадавших нет. Огонь уже удалось локализовать.
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