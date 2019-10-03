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Espreso.tvОбществоВ оккупированном Крыму загорелся российский ракетный катер

В оккупированном Крыму загорелся российский ракетный катер

В оккупированном русскими Севастополе, на 13-м судоремонтном заводе, горит ракетный катер "Шуя"

Об этом сообщает местное издание "Новый Севастополь".

"У Килен-балки, в районе 13 завода, горит судно. На корабле людей нет", - сообщает СМИ.

В пресс-службе судоремонтного предприятия подтвердили эту информацию: "При запуске одного из механизмов на ракетном катере "Шуя" произошло возгорание".

По информации СМИ, пострадавших нет. Огонь уже удалось локализовать.

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