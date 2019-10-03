В Нафтогазе объяснили, почему Путин согласился на правила ЕС по новому транзитному контракту с Украиной

3 октября, 2019, 12:14

РФ начала заявлять о том, что она готова на европейские правила только тогда, когда решила, что Украина не успеет эти правила внедрить до конца текущего транзитного контракта (то есть до конца календарного года)

Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.

"Именно поэтому Путин и говорит, что если Украина не успеет, то Россия может просто продлить действие текущего контракта. Но... Есть даже несколько "но"", - заявил Витренко.

По его словам, украинское правительство и регулятор (НКРЭКП) говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года.

"Важно не забывать о еще так называемых операциях "своп". Этот вариант является лучшим продолжением текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила этих операций", - пояснил исполнительный директор.

"Своп" от транзита отличается тем, что Газпром будет передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-РФ, а Украина будет передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС.

Вторник добавил, что остается вопрос "абсолютно неприемлемой" РФ (как предпосылки переговоров по транзиту), чтобы Нафтогаз отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже.

Стокгольмский арбитраж решил, что из-за невыполнения условий текущего транзитного договора Газпром должен Нафтогазу выплатить компенсацию.

Также отмечается, что на последней встрече российская сторона подняла вопрос поставок газа в Украину, и настаивает, что этот вопрос должен быть первостепенным по отношению к транзиту.