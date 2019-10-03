В Нафтогазе объяснили, почему Путин согласился на правила ЕС по новому транзитному контракту с Украиной
Об этом исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко написал на своей странице в Facebook.
"Именно поэтому Путин и говорит, что если Украина не успеет, то Россия может просто продлить действие текущего контракта. Но... Есть даже несколько "но"", - заявил Витренко.
По его словам, украинское правительство и регулятор (НКРЭКП) говорят, что Украина успеет внедрить европейские правила до конца года.
"Важно не забывать о еще так называемых операциях "своп". Этот вариант является лучшим продолжением текущего контракта, и он позволяет уже даже сейчас применить европейские правила этих операций", - пояснил исполнительный директор.
"Своп" от транзита отличается тем, что Газпром будет передавать Украине определенный объем газа (определенную энергетическую ценность газа) на границе Украина-РФ, а Украина будет передавать точно такой же объем (энергетическую ценность) на границе Украина-ЕС.
Вторник добавил, что остается вопрос "абсолютно неприемлемой" РФ (как предпосылки переговоров по транзиту), чтобы Нафтогаз отказался от своей победы в Стокгольмском арбитраже.
Стокгольмский арбитраж решил, что из-за невыполнения условий текущего транзитного договора Газпром должен Нафтогазу выплатить компенсацию.
Также отмечается, что на последней встрече российская сторона подняла вопрос поставок газа в Украину, и настаивает, что этот вопрос должен быть первостепенным по отношению к транзиту.
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