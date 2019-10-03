В Киеве столкнулись такси и грузовик
3 октября, 2019, 22:15
На Святошино произошло ДТП с участием грузового автомобиля и такси, никто серьезно не пострадал
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Автомобили двигались по Кольцевой дороге от Жулянского путепровода в направлении проспекта Победы.
Столкновение произошло по неизвестным причинам. Фура стояла во втором ряду, и можно лишь предположить, что водитель автомобиля Пежо не успел перестроиться в ряд грузовика.
Водитель фуры мог не увидеть легковой автомобиль из-за мертвой зоны, поэтому грузовик подбил Пежо и развернул его поперек полосы.
Скорость автомобилей была невысока, поэтому фатальных последствий удалось избежать. По предварительным данным, все участники аварии отделались лишь испугом и незначительными травмами.
Из-за аварии, занимающей одну полосу, усложнился дорожный трафик.
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