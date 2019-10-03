В Киеве столкнулись такси и грузовик

3 октября, 2019, 22:15

На Святошино произошло ДТП с участием грузового автомобиля и такси, никто серьезно не пострадал

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Автомобили двигались по Кольцевой дороге от Жулянского путепровода в направлении проспекта Победы.

Столкновение произошло по неизвестным причинам. Фура стояла во втором ряду, и можно лишь предположить, что водитель автомобиля Пежо не успел перестроиться в ряд грузовика.

Водитель фуры мог не увидеть легковой автомобиль из-за мертвой зоны, поэтому грузовик подбил Пежо и развернул его поперек полосы.

Скорость автомобилей была невысока, поэтому фатальных последствий удалось избежать. По предварительным данным, все участники аварии отделались лишь испугом и незначительными травмами.

Из-за аварии, занимающей одну полосу, усложнился дорожный трафик.