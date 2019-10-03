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Espreso.tvОбществоВ Киеве на выходных перекроют движение на 40 улицах и трех мостах из-за международного марафона КАРТА

В Киеве на выходных перекроют движение на 40 улицах и трех мостах из-за международного марафона КАРТА

10-й Киевский международный марафон (Wizz Air Kyiv City Marathon) будет проходить в столице 5 и 6 октября (суббота и воскресенье)

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На время проведения мероприятия в центральной части города будут перекрывать движение на около 40 улицах и трех мостах: Северном, Гаванском и моста Патона.

Ограничивать и возобновлять движение по другим улицам Киева во время марафона будут постепенно.

Вся трасса разбита на условные «участки», движение транспорта на которых будет восстанавливаться сразу после того, как бегуны их преодолеют.

При необходимости на трассу марафона будет допущен спецтранспорт: автомобили полиции, "скорой", пожарной и газовой служб, а также службы лифтов.

Движение всех видов транспорта запретят во время монтажа и демонтажа конструкций:

  • с 21:00 4 октября до 08:00 6 октября - на проезде Владимирском (от улицы Владимирской до улицы Большой Житомирской, Михайловской), площади Михайловской (от улицы Большой Житомирской до улицы Трехсвятительской), площади Софийской (от улицы Владимирской), улице Малой Житомирской (от переулка Михайловского), улице Аллы Тарасовой (от переулка Михайловского)
  • с 5:00 5 октября до 08:00 6 октября, с 16:00 до 22:00 6 октября - на улице Трехсвятительской (от улицы Крещатик), улице Владимирской (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской).

Полный перечень перекрытых улиц на 4, 5, 6 октября здесь .

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