В Киеве больные сахарным диабетом вышли на акцию: требуют от Зеленского 100% госфинансирования потребностей инсулинозависимых

3 октября, 2019, 11:51

Возле столичной Арки Дружбы Народов проходит акция, которую устроили больные сахарным диабетом

Об этом передает корреспондент Еспресо.TV

Отмечается, что участники акции подготовили комплексную программу "Сахарный диабет" и будут двигаться от места сбора до Офиса президента, чтобы ее передать. Среди требований программы - 100% финансирование государством потребностей инсулинозависимых - сейчас, по словам участников акции, 30% финансируется из местных бюджетов. В частности, речь идет о приобретении насосов и расходных материалов к ним.

Одна из организаторов акции и мать инсулинозависимого ребенка Татьяна Кравчук рассказывает, что, кроме проблем с оплатой лекарств, существует стигматизация в детсадах: детей-диабетиков не хотят брать в дошкольные учебные заведения и настаивают на индивидуальном обучении, так как боятся ответственности.

На встречу призвали прийти президента Владимира Зеленского, чтобы обсудить с ним программу обеспечения больных диабетом.

Организаторы акции утверждают, что они предварительно присылали письма по акции на рассмотрение в приемную президента, но конкретного ответа, когда глава государства уделит им внимание, не получили.