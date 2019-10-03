В Госдепартаменте предупреждали Джулиани о Богдане - "решале"
3 октября, 2019, 21:35
Адвокат президента США Трампа Рудольф Джулиани рассказал, что Государственный департамент США предупреждал его о "решале" Андрее Богдане, руководителе Офиса президента
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на издание BuzzFeed.
"Когда Государственный департамент спросил меня, могут ли они дать мой номер (помощнику президента Украины Владимира Зеленского Андрею) Ермаку, они сказали, что "(Ермак) настоящий юрист, в отличие от Богдана, который является "решалой", - сказал Джулиани.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке