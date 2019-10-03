В Германии произошла стрельба на улице: есть погибший и раненый

3 октября, 2019, 08:56

В немецком городе Абенсберг в Нижней Баварии произошла стрельба, в результате которой погиб 39-летний мужчина, еще один - 46-летний - был ранен

Об этом сообщает "Европейская правда".

39-летнего мужчину застрелили на парковке возле супермаркета около 18:00 по местному времени. Через полчаса 46-летнего мужчину подстрелили возле собственного дома.

Подозреваемые - двое мужчин 30 и 41 лет - бежали с места преступления на автомобиле, однако вскоре их арестовали и изъяли оружие.

Полиция считает, что подозреваемые и жертвы были знакомы. Погибший и раненый - выходцы из Сербии, подозреваемые - из Косово.