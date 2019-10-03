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Espreso.tvОбществоВ больнице Днипра сотни людей сдали кровь для украинских военных

В больнице Днипра сотни людей сдали кровь для украинских военных


фото: rfe
В днипровской больнице имени Мечникова проводят акцию День донора для раненых и травмированных бойцов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
 
Сдать кровь для пострадавших в зоне ООС пришли студенты, силовики, известные спортсмены, медики и просто неравнодушные.
 
По информации, по состоянию на 13:00, более полутора сотен человек сдали кровь на работе. Люди стоят в большой очереди. Врачи будут работать до последнего донора. Собранная кровь передается в банк крови.
 
По словам главного врача Сергея Рыженко, в больнице Мечникова ежедневно проводят около ста операций. Запас крови должен быть большим. В частности, сданная сегодня кровь предназначена двум тяжелораненым бойцам, которых сейчас спасают.
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