В больнице Днипра сотни людей сдали кровь для украинских военных

3 октября, 2019, 16:51

В днипровской больнице имени Мечникова проводят акцию День донора для раненых и травмированных бойцов.

Сдать кровь для пострадавших в зоне ООС пришли студенты, силовики, известные спортсмены, медики и просто неравнодушные.

По информации, по состоянию на 13:00, более полутора сотен человек сдали кровь на работе. Люди стоят в большой очереди. Врачи будут работать до последнего донора. Собранная кровь передается в банк крови.

По словам главного врача Сергея Рыженко, в больнице Мечникова ежедневно проводят около ста операций. Запас крови должен быть большим. В частности, сданная сегодня кровь предназначена двум тяжелораненым бойцам, которых сейчас спасают.