Умер владелец итальянского футбольного клуба

3 октября, 2019, 15:20

На 77-м году жизни скончался владелец итальянского футбольного клуба "Сассуоло" Джорджо Сквинци

Об этом сообщает Football Italia.

Джорджо Сквинци умер после продолжительной болезни, ему было 76 лет. Он был владельцем всемирно известной компании Mapei, которая производит строительные материалы. В 2002 году бизнесмен приобрел футбольный клуб "Сассуоло".

За это время клуб добился наибольшего прогресса в своей истории - поднялся из серии C2 в высший итальянский дивизион и впервые пробился в еврокубки - вышел в Лигу Европы.