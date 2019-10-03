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Espreso.tvСпортУмер владелец итальянского футбольного клуба

Умер владелец итальянского футбольного клуба


фото: SoloLecce
На 77-м году жизни скончался владелец итальянского футбольного клуба "Сассуоло" Джорджо Сквинци

Об этом сообщает Football Italia.
Джорджо Сквинци умер после продолжительной болезни, ему было 76 лет. Он был владельцем всемирно известной компании Mapei, которая производит строительные материалы. В 2002 году бизнесмен приобрел футбольный клуб "Сассуоло".
За это время клуб добился наибольшего прогресса в своей истории - поднялся из серии C2 в высший итальянский дивизион и впервые пробился в еврокубки - вышел в Лигу Европы.

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