Украинка Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA в Пекине
3 октября, 2019, 11:24
Украинская теннисистка Даяна Ястремская в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал турнира WTA в Пекине в парном разряде
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинале Даяна Ястремская в дуэте Еленой Остапенко в двух сетах победила Николь Меличар из США и Квиту Пешке из Чехии - 6: 2, 6: 2.
В полуфинале соперницами Ястремской и Остапенко станут сестры Каролина и Кристина Плишкова из Чехии. Матч состоится 5 октября.
Ястремская впервые в карьере выступает в паре на турнире серии Premier Mandatory. Призовой фонд соревнований в Китае составляет $8,3 млн.
- 2 октября Элина Свитолина победила американку Софию Кенин в 1/8 финала турнира WTA в Пекине.
- Благодаря выходу в 1/4 финала China Open, Элина Свитолина гарантировала себе выход в Итоговый турнир WTA.
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