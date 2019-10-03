Украинка Ястремская вышла в полуфинал турнира WTA в Пекине

3 октября, 2019, 11:24

Украинская теннисистка Даяна Ястремская в дуэте с латвийкой Еленой Остапенко вышла в полуфинал турнира WTA в Пекине в парном разряде

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинале Даяна Ястремская в дуэте Еленой Остапенко в двух сетах победила Николь Меличар из США и Квиту Пешке из Чехии - 6: 2, 6: 2.

В полуфинале соперницами Ястремской и Остапенко станут сестры Каролина и Кристина Плишкова из Чехии. Матч состоится 5 октября.

Ястремская впервые в карьере выступает в паре на турнире серии Premier Mandatory. Призовой фонд соревнований в Китае составляет $8,3 млн.