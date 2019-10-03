Украина проиграла Румынии на ЧМ по мини-футболу
3 октября, 2019, 17:46
Во 2-м туре группового раунда финальной части чемпионата мира по мини-футболу сборная Украины уступила Румынии
Об этом сообщает Sport.ua.
3 октября, сборная Украины провела матч 2-го тура чемпионата мира 2019 по мини-футболу. В австралийском городе Перт украинцы проиграли сборной Румынии со счетом 1:3.
5 октября сборная Украины проведет ответную игру 3-го тура против Нигерии. Задача стоит простая - набрать очки в этом матче, что позволит выйти в плей-офф.
В финальной части чемпионата мира 32 команды разделены на 8 групп. Борьбу в 1/8 финала продолжат по две лучшие команды из каждой группы.
Чемпионат мира 2019 по мини-футболу
2-й тур. группа С
3 октября. Перт (Австралия)
Румыния - Украина 3:1
Голы: Алицу, 2, Унгур, 4, Паулевичи, 26 - Пантелейчук, 39.
- Напомним, 1 октября в первом матче чемпионата мира по мини-футболу сборная Украины победила соперников из Ливана.
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