Украина проиграла Румынии на ЧМ по мини-футболу

3 октября, 2019, 17:46

Во 2-м туре группового раунда финальной части чемпионата мира по мини-футболу сборная Украины уступила Румынии

Об этом сообщает Sport.ua.

3 октября, сборная Украины провела матч 2-го тура чемпионата мира 2019 по мини-футболу. В австралийском городе Перт украинцы проиграли сборной Румынии со счетом 1:3.

5 октября сборная Украины проведет ответную игру 3-го тура против Нигерии. Задача стоит простая - набрать очки в этом матче, что позволит выйти в плей-офф.

В финальной части чемпионата мира 32 команды разделены на 8 групп. Борьбу в 1/8 финала продолжат по две лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат мира 2019 по мини-футболу

2-й тур. группа С

3 октября. Перт (Австралия)

Румыния - Украина 3:1

Голы: Алицу, 2, Унгур, 4, Паулевичи, 26 - Пантелейчук, 39.