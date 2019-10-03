УАЛ призвала Владимира Зеленского взять под личный контроль расследование избиения сотрудником полиции студента Академии в Полтаве

3 октября, 2019, 17:11

Руководитель Украинской академии лидерства (УАЛ) Роман Тычкивский обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимира Зеленского с призывом взять под личный контроль расследование избиения несовершеннолетнего студента Академии

На студента Максима Кутняка напали 29 сентября 2019 года в городе Полтава двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, среди которых был сотрудник Национальной полиции Украины, об этом говорится в открытом письме УАЛ, которое опубликовал на своей странице в FB руководитель Академии Роман Тычкивский.

"Нападавшим до сих пор не избрана мера пресечения. Местные следователи Национальной полиции медлили с передачей дела в ГБР, из-за чего не проведены следственные действия "по-горячим следам", а потому потеряно драгоценное время сразу после нападения, что позволило подозреваемым скрыть ключевые доказательства по делу. Действия отдельных местных работников полиции в Полтаве расцениваем как давление на потерпевших, свидетелей, их родных и коллег.

Господин Президент, ваше внимание является необходимым для обеспечения безопасности потерпевшего, ключевых свидетелей, их родных и гарантии проведения своевременного, прозрачного следствия, которое позволит довести дело до суда, чтобы виновные получили справедливое и неотвратимое наказание согласно законодательству Украины. Давайте вместе защитим право наших детей на безопасную страну!" - говорится в открытом письме