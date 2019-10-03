Турция: посольство Украины призвало бойкотировать отель, где состоялся "крымский форум"
Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Андрей Сибига отметил на своей странице в Twitter.
"Предоставив площадку для проведения т.н. крымского экономического форума отель Polat Renaissance Hotel в Стамбуле солидаризировался с российским оккупантом. Отныне в отеле не будут останавливаться делегации из Украины. Надеемся, украинские туристы тоже сделают такие выводы", - отметил Сибига.
"Как президент Черноморской ассоциации, я скажу своим членам осудить отель Polat Renaissance Hotel за поддержку встречи", - сообщил в своем Twitter Угур Семих Акдемир, глава Черноморской ассоциации.
"Турецко-крымский экономический форум должен был состояться в одном из отелей сети «Хилтон» в Стамбуле 1 октября. На намерение провести этот форум отреагировало Посольство Украины в Турции и Генконсульство Украины в Стамбуле, направив соответствующие обращения в МИД Турции, местным властям, в промышленные, коммерческие союзы, к руководству отеля, где должен происходить «крымский форум» с разъяснением ситуации и призывом не участвовать в нем или не способствовать его организации. Посол Украины в Турции Андрей Сибига назвал мероприятие провокацией и попыткой российского оккупанта легитимизировать оккупацию Крыма. Несмотря на усилия украинских дипломатов и четкую позицию турецкой стороны, отказ отеля в проведении мероприятия на своей территории, «крымский форум» был вчера проведен в другом отеле Стамбула.
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