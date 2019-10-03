Трамп назвал Украину "большой и красивой" стеной, защищающей Европу от России
3 октября, 2019, 12:38
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина помогает странам ЕС, будучи стеной между Европой и Россией
В частности Трамп, подверг резкой критике ЕС за, по его мнению, недостаточную помощь Украине.
"Ненавижу, когда США дают деньги в большем количестве, чем другие... Украина помогает Европе и европейским странам гораздо больше, чем нам... Она - как стена между Россией и Европой. Это большая, широкая, красивая стена", - цитирует Трампа пресс-служба Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что блокировал военную помощь Украине из-за высокой коррупции, а также призвал Европу больше помогать Киеву.
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