Том Круз присмотрел в Одессе для своего фильма Потемкинскую лестницу, заброшенный отель и терминал порта

3 октября, 2019, 15:51

Голливудский режиссер и актер ездил в Одессу искать локации для своего будущего шпионского экшена

Об этом пишет одесское издание Думская.

Как сообщили в администрации порта, продюсерская группа Тома Круза побывала на пассажирском терминале порта, также осмотрели локации с видом на грузовые причалы, неработающий отель "Одесса", эстакаду порта и Потемкинская лестница.

Отмечается, что также их заинтересовали кинетический фасад и большой холл морского вокзала, а также помещения торгового центра "Гранд-Европа".

Напомним, 30 сентября Тома Круза увидели в метро Киева на станции "Золотые ворота".

1 октября стало известно, что Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского. Актер якобы заинтересовался украинским локациями.