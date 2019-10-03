Том Круз присмотрел в Одессе для своего фильма Потемкинскую лестницу, заброшенный отель и терминал порта
3 октября, 2019, 15:51
Голливудский режиссер и актер ездил в Одессу искать локации для своего будущего шпионского экшена
Об этом пишет одесское издание Думская.
Как сообщили в администрации порта, продюсерская группа Тома Круза побывала на пассажирском терминале порта, также осмотрели локации с видом на грузовые причалы, неработающий отель "Одесса", эстакаду порта и Потемкинская лестница.
Отмечается, что также их заинтересовали кинетический фасад и большой холл морского вокзала, а также помещения торгового центра "Гранд-Европа".
Напомним, 30 сентября Тома Круза увидели в метро Киева на станции "Золотые ворота".
1 октября стало известно, что Том Круз прибыл в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского. Актер якобы заинтересовался украинским локациями.
Читайте также
-
30 сентября, 2019 Виталий Портников: Президент - хранитель памяти
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке
-
Читайте также
-
-
-
27 сентября, 2019 10 фактов о секретаре СНБО Александре Данилюке