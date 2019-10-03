Террористы маскируют "Грады" и гаубицы для сокрытия нарушений "Минска", - разведка
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Отмечается, что командование российских оккупационных войск принимает меры для дальнейшего сокрытия нарушений Минских договоренностей в части, касающейся отвода тяжелой техники линии соприкосновения.
Так, с 1 октября начаты работы по маскировке в соответствии с условиями осенне-зимнего периода артиллерийского вооружения, расположенного в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Это - 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицы Д-30.
В то же время противник активизировал подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений путем повышения интенсивности проведения тренировок по управлению огнем, в том числе в составе разведывательно-огневых контуров с привлечением расчетов беспилотных летательных аппаратов.
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