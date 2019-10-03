Террористы маскируют "Грады" и гаубицы для сокрытия нарушений "Минска", - разведка

3 октября, 2019, 15:31

Боевики на Донбассе маскируют вооружение, чтобы скрыть нарушения Минских договоренностей

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что командование российских оккупационных войск принимает меры для дальнейшего сокрытия нарушений Минских договоренностей в части, касающейся отвода тяжелой техники линии соприкосновения.

Так, с 1 октября начаты работы по маскировке в соответствии с условиями осенне-зимнего периода артиллерийского вооружения, расположенного в районах передовых позиций соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ. Это - 122-мм реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика", 122-мм гаубицы Д-30.

В то же время противник активизировал подготовку боевых расчетов артиллерийских подразделений путем повышения интенсивности проведения тренировок по управлению огнем, в том числе в составе разведывательно-огневых контуров с привлечением расчетов беспилотных летательных аппаратов.