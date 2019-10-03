Шутники в Раде: Разумков попросил нардепов не удовлетворять "физиологические потребности" в зале ВР
3 октября, 2019, 19:04
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов не есть в сессионном зале и не удовлетворять "любые другие физиологические потребности"
Об этом сообщает УНИАН.
На заседании парламента он обратился с просьбой к народным депутатам: "Зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения, так же IQOS - я не вижу в зале табличек IQOS - френдли. Так же я обращаюсь ко всем, что в зале ВР не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности".
После последней фразы сессионный зал взорвался смехом, и многие депутаты повернулись в сторону рабочего места народного депутата Ильи Кивы.
- В сети появилось видео с нардепом Кивой, который в странный способ пытался скрыть от журналистов под трибуной телефон.
- Представитель СМИ Всеволод Филимоненко снял на видео, с кем общался народный избранник - моделью, подписанное в Киви в смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса". После переписки с девушкой, как можно увидеть на записи, нардеп от ОПЗЖ стал активно дергать штаны в районе ширинки.
- Народный депутат от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Илья Кива прокомментировал видео, на котором он касается своих гениталий в зале Верховной Рады
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