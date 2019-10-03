Шутники в Раде: Разумков попросил нардепов не удовлетворять "физиологические потребности" в зале ВР

3 октября, 2019, 19:04

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал депутатов не есть в сессионном зале и не удовлетворять "любые другие физиологические потребности"

Об этом сообщает УНИАН.

На заседании парламента он обратился с просьбой к народным депутатам: "Зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения, так же IQOS - я не вижу в зале табличек IQOS - френдли. Так же я обращаюсь ко всем, что в зале ВР не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности".

После последней фразы сессионный зал взорвался смехом, и многие депутаты повернулись в сторону рабочего места народного депутата Ильи Кивы.