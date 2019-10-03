Шамана, который шел изгонять Путина, признали невменяемым

3 октября, 2019, 18:02

Экспертиза признала якутского шамана Александра Габышева невменяемым

Об этом сообщает Meduza.

"По словам адвоката "Правозащита Открытки" Ольги Тимофеевой, она и ее подзащитный ознакомятся с результатами экспертизы в ближайшие дни. После этого они намерены провести собственную экспертизу с участием независимых экспертов", - говорится в сообщении.

"Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверный и исчерпывающий вывод о степени вменяемости подследственного", - заявила адвокат.

Александр Габышев - житель Якутска, который называл себя "шаманом-воином". В марте 2019 года он устроил поход на Москву, чтобы провести обряд изгнания Путина ". По дороге к нему стали присоединяться сторонники.

Габышева задержали 19 сентября и отправили на психолого-психиатрическую экспертизу (сообщалось, что он согласился на обследование под давлением силовиков). После нее шамана отпустили из психдиспенсера. Он и его сторонники отказались от похода на Москву.

Против Габышева возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму.