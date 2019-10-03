Сенцов представляет написанную в заключении книгу "Маркетер" в Киеве

3 октября, 2019, 12:53

Крымский режиссер, освобожденный с российского заключения, встретится в Киеве со своими читателями и презентует сборник малой автобиографической прозы "Маркетер"

Об этом сообщает "Видавництво Старого Лева" на Facebook-странице события.

Встреча состоится 15 октября, во вторник, в 19:00 в Доме кино. Модерировать презентацию будет писательница, главный редактор "Видавництва Старого Лева" Марьяна Савка.

"Маркетер" - второй сборник автобиографических рассказов Олега Сенцова, который он написал, находясь в заключении. В нем автор рассказывает о своих студенческих годах: сдаче экзаменов, буднях в общежитии и на квартирах, безденежьи - привычные составляющие жизни молодежи, получающей знания. Начало девяностых, изменение ценностей, разрушение стереотипов, становление, закалка души и характера, любовь, дружба, выживание и бизнес...

Первый сборник рассказов Олега Сенцова называется "Жизнь". Обе книги - двуязычные: оригинальные тексты, написанные автором, опубликованы рядом с переводом на украинский в исполнении Сергея Осоки. Книги вышли в "Видавництві Старого Лева" совместными усилиями с Украинским ПЕН.

"Я давно запланировал книгу "Маркетер", она долго вызревала, - рассказывает Олег Сенцов. - Когда у работников колонии был период "зимних каникул", я понял, что время этой книги пришло. И так совпало: 11 рассказов появилось за 11 выходных дней. Эта книга в некоторой степени является продолжением "Жизни", где речь шла о моем детстве, - здесь описаны 90-е, мои студенческие годы ".

Написанного от руки "Маркетера" Олег Сенцов передал через своего адвоката Анастасии Черной, кастинг-директору его фильмов, которая расшифровала, набрала тексты и передала их в издательство. Работу над книгой "Маркетер" издательство начало в июне, а печатью она вышла в сентябре.

Олег Сенцов - украинский кинорежиссер, сценарист, писатель. Лауреат Премии имени Андрея Сахарова за свободу мысли, Премии Американского ПЕН имени Барбары Голдсмит "Свобода писать", Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Он был незаконно заключен Российской Федерацией с мая 2014 года и приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы. После более 5 лет заключения - 7 сентября 2019 - он был освобожден и вернулся в Украину.

Вход на презентацию свободный при условии онлайн-регистрации или приглашений, которые можно будет взять в Книжном магазине-кафе Старого Лева, на ул. Прорезная, 10.