Российское расследование: Трамп просил помощи у премьеров Великобритании и Австралии, - CNN

3 октября, 2019, 13:28

Президент США Дональд Трамп решил привлечь новых премьер-министров Великобритании и Австралии Бориса Джонсона и Скотта Моррисона, чтобы они помогли доказать несостоятельность расследования по поводу вмешательства РФ в американские выборы

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

"Его новые коллеги, считал Трамп, могут помочь ему достичь давней навязчивой идеи: дискредитации "российского расследования". Трамп поднимал этот вопрос в телефонных разговорах с британским премьером Борисом Джонсоном и австралийским премьером Скоттом Моррисоном в течение лета", - говорится в сообщении.

По информации источников, в течение нескольких месяцев до этого глава Белого дома пытался узнать у своих помощников, считают ли они, что Великобритания и Австралия были каким-то образом причастны к началу расследования, которое проводил спецпрокурор США Роберт Мюллер.

Позже Трамп сказал советникам, что верит, что может убедить новых лидеров Британии и Австралии сотрудничать с генпрокурором США Уильямом Барром в расследовании против РФ.

По убеждению главы Белого дома, предыдущие премьер-министры двух стран Тереза Мэй и Малкольм Тернбулл способствовали тому, что расследование Мюллера приобрело такие серьезные масштабы.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп в телефонном разговоре пытался давить на премьер-министра Австралии Скотта Моррисона ради собственной политической выгоды.