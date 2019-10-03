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Espreso.tvОбществоРоссия не уверена во встрече в "нормандском" формате в октябре, - росСМИ

Россия не уверена во встрече в "нормандском" формате в октябре, - росСМИ

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что саммит в нормандском формате вряд ли состоится из-за якобы напряженного графика Владимира Путина
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
 
"Я знаю, что у нас в этом октябре трудности с графиком. Это я точно знаю", - сказал он.
 
По словам Ушакова, сроки проведения встречи еще не обсуждались.
 
"Речь идет о разных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", - заявил Ушаков.
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