Россия не уверена во встрече в "нормандском" формате в октябре, - росСМИ

3 октября, 2019, 19:37

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что саммит в нормандском формате вряд ли состоится из-за якобы напряженного графика Владимира Путина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

"Я знаю, что у нас в этом октябре трудности с графиком. Это я точно знаю", - сказал он.

По словам Ушакова, сроки проведения встречи еще не обсуждались.

"Речь идет о разных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", - заявил Ушаков.