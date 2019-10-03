Россия не уверена во встрече в "нормандском" формате в октябре, - росСМИ
3 октября, 2019, 19:37
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что саммит в нормандском формате вряд ли состоится из-за якобы напряженного графика Владимира Путина
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
"Я знаю, что у нас в этом октябре трудности с графиком. Это я точно знаю", - сказал он.
По словам Ушакова, сроки проведения встречи еще не обсуждались.
"Речь идет о разных датах, которые устроят всех. Президент Макрон приглашает в Париж. Я думаю, что наиболее реальной будет середина октября", - заявил Ушаков.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала Париж местом следующего заседания саммита в "нормандском формате" по урегулированию конфликта на Донбассе
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