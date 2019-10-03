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Espreso.tvСпортРоналду едет в Киев: Португалия назвала состав на матч Евро-2020 с Украиной

Роналду едет в Киев: Португалия назвала состав на матч Евро-2020 с Украиной


фото: REUTERS
Сборная Португалии объявила состав на отборочный матч Евро-2020 против Украины, в который попал лидер команды Криштиану Роналду

Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.

Сегодня главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил состав на матчи с Люксембургом (7 октября) и Украина (14 октября) в квалификации Евро-2020

В него попали 25 игроков.

Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос", Греция), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия).

Защитники: Рикарду Перейра ("Лестер", Англия), Нелсон Семеду ("Барселона", Испания), Жозе Фонте ("Лилль", Франция), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рубен Семеду ("Олимпиакос", Греция), Рафаэл Геррейро ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Мариу Руй ("Наполи", Италия).

Полузащитники: Данило Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон", Англия), Уильям Карвалью ("Бетис", Испания), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Локомотив", Россия), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон", Англия), Пицци ("Бенфика").

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума (ПСВ, Нидерланды), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Айнтрахт", Германия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия) и Жоау Феликс ("Атлетико", Испания).

Матч Украина - Португалия состоится 14 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".

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