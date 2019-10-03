Роналду едет в Киев: Португалия назвала состав на матч Евро-2020 с Украиной
Об этом сообщает Федерация футбола Португалии.
Сегодня главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш объявил состав на матчи с Люксембургом (7 октября) и Украина (14 октября) в квалификации Евро-2020
В него попали 25 игроков.
Вратари: Бету ("Гезтепе", Турция), Жозе Са ("Олимпиакос", Греция), Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон", Англия).
Защитники: Рикарду Перейра ("Лестер", Англия), Нелсон Семеду ("Барселона", Испания), Жозе Фонте ("Лилль", Франция), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Рубен Семеду ("Олимпиакос", Греция), Рафаэл Геррейро ("Боруссия" Дортмунд, Германия), Мариу Руй ("Наполи", Италия).
Полузащитники: Данило Перейра ("Порту"), Рубен Невеш ("Вулверхэмптон", Англия), Уильям Карвалью ("Бетис", Испания), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Локомотив", Россия), Жоау Моутинью ("Вулверхэмптон", Англия), Пицци ("Бенфика").
Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Брума (ПСВ, Нидерланды), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Рафа Силва ("Бенфика"), Андре Силва ("Айнтрахт", Германия), Криштиану Роналду ("Ювентус", Италия) и Жоау Феликс ("Атлетико", Испания).
Матч Украина - Португалия состоится 14 октября в Киеве на НСК "Олимпийский".
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
- После 5-ти сыгранных матчей сборная Украины занимает первое место в группе, опережая Португалию на 5 пунктов.
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