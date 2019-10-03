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Espreso.tvОбществоРада приняла закон о защите частной собственности

Рада приняла закон о защите частной собственности

Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности"
Об этом сообщает сайт парламента.
 
За соответствующее решение проголосовали 284 народных депутата.
 
Закон предусматривает устранение основных юридических пробелов, которые создают проблемы владельцам недвижимости и бизнеса, прекращение деятельности аккредитованных субъектов, введение обязательности нотариального удостоверения договоров об отчуждении корпоративных прав, внедрение принципа одновременности совершения нотариального действия и государственной регистрации прав, повышение ответственности за нарушение соответствующих регистрационных процедур.
 
Закон направлен на обеспечение дополнительных гарантий защиты права собственности в Украине.
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