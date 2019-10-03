Рада приняла закон о концессии

3 октября, 2019, 13:49

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №1046 проект закона о концессии

Об этом сообщает Еспресо.TV.

За соответствующее решение проголосовали 257 народных депутатов.

Законопроект разработан с целью усовершенствования правового регулирования концессионной деятельности для реализации качественных, масштабных проектов на условиях концессии, которые будут соответствовать международной практике, и предусматривает:

систематизацию действующих законов Украины, регулирующих осуществление концессионной деятельности;

гармонизацию законодательства о концессиях с законодательством о государственно-частного партнерстве;

имплементацию лучшего международного опыта реализации концессионных проектов;

устранение неточностей и правовых коллизий, которые были обнаружены в ходе практического применения действующих законов Украины в сферах государственно-частного партнерства и концессий.

Законопроектом, в частности, определены:

четкое разграничение регулирования концессии и других форм осуществления ГЧП;

единая процедура инициирования и принятия решения по осуществлению ГЧП для всех форм ГЧП, в том числе концессии;

внедрение прозрачной процедуры выбора концессионера (концессионный конкурс, конкурентный диалог), что соответствует лучшей международной практике, в частности "Типичным законодательным положениям по проектам в области инфраструктуры, финансируемым из частных источников", ЮНСИТРАЛ;

возможность привлечения советников и независимых экспертов для подготовки проектов ГЧП в форме концессии;

дополнительные гарантии для концессионеров и кредиторов, в частности, предусмотрение концессионным договором права замены концессионера на другого концессионера;

упрощение процедур выделения земельных участков для проектов ГЧП в форме концессии;

особенности концессии на рынках, находящихся в состоянии естественной монополии;

особенности концессии по строительству и эксплуатации автомобильных дорог;

процедура трансформации аренды в концессию в случае соответствующего обращения со стороны арендатора;

возможность передачи решения споров, возникающих в связи с выполнением концессионного договора, международному коммерческому или инвестиционному арбитражу;

возможность инициирования концессии потенциальным концессионером;

четкий механизм контроля и мониторинга за выполнением концессионных договоров;

четкое регулирование права собственности на объект концессии, целью которого является сохранение за государством / территориальной общиной права собственности на объект концессии.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в более 30 законодательных актов Украины с целью приведения их в соответствие с положениями законопроекта и устранения барьеров для реализации концессионных проектов.